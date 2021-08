Paolo Del Genio fuori dalle radiocronache del Napoli, la spiegazione di De Maggio

Paolo Del Genio non sarà più la voce tecnica delle radiocronache del Napoli attraverso Rado Kiss Kiss Napoli. La decisione è stata comunicata in questi giorni e sta sollevando molte polemiche. Del Genio è molto stimato per il suo commento tecnico, anche perché conosce molto bene la tattica e riesce ad intuire le mosse degli allenatori, proprio perché molto ferrato in materia. Del Genio non sarà più al fianco di Carmine Martino nelle radiocronache del Napoli. Lo stesso giornalista ha comunicato attraverso i social che non farà più parte della squadra che si prenderà cura delle radiocronache del Napoli.

Radiocronaca Kiss Kiss Napoli: il punto di De Maggio

A fare chiarezza sulla vicenda ci pensa Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli e voce di Radio Goal. “Non c’è nessun caso, lo voglio chiarire, dato che mi sono arrivati tantissimi messaggi sulla vicenda“. De Maggio spiega che “Paolo Del Genio non affiancherà Carmine Martino nelle telecronache del Napoli a causa di una scelta editoriale di Kiss Kiss Napoli“. Insomma è stata una scelta dell’editore di spostare Del Genio dal suo ruolo di commentatore tecnico: “Paolo avrà altri compiti, ma il suo ruolo non subirà alcun ridimensionamento. Parteciperà a diverse trasmissioni e ci potrebbero essere anche delle novità che annunceremo magarti nei prossimi giorni. L’emittente ha deciso che Carmine Martino si occuperà delle radiocronache, ma non sarà affiancato da nessuno“.

Nonostante il chiarimento le polemiche sulla scelta di Radio Kiss Kiss Napoli non si arrestano. C’è chi pensa la decisione dell’editore possa derivare magari da qualche post molto polemico scritto da Paolo Del Genio sulla società del Napoli ed Aurelio De Laurentiis. Post sul mercato e sulla gestione della rosa che hanno trovato l’apprezzamento di molti utenti dei social e dei tifosi azzurri in generale.

Leggi anche: