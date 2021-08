Del Genio: “Questione pay per view, il Napoli non va difeso. Si prendono in giro i tifosi”

Paolo Del Genio a Radio Kiss Kiss Napoli parla della questione delle partite in pay per view del Napoli. Nei giorni scorsi si è provato a spiegare il perché il Napoli decide di far pagare le amichevoli in tv, ma comunque il malcontento dei tifosi resta sempre molto alto.

Del Genio prende una posizione netta sulla questione pay per view del Napoli e dice: “I temi vanno trattati seriamente e quindi non bisogna prendere in giro la gente. Sulla questione delle partite a pagamento è necessario fare il paragone anche con altri club. Domani vedremo Barcellona-Juventus e Real Madrid-Milan gratis, senza pagare nessun supplemento oltre all’abbonamento. Il Napoli invece è l’unica società visibile in pay per view sull’emittente satellitare. Se difendiamo il club su questo tasto, secondo me vogliamo il male del Napoli. Quando si tenta di prendere in giro la gente si fa il male del Napoli“.

