Napoli – Ascoli si sfideranno in amichevole domenica 8 agosto allo Stadio Patini alle ore 17.30 sarà trasmesso in chiaro e in diretta esclusiva su Canale 8 sul DDT Ch.13. Dopo i successi nei due test internazionale contro Bayern Monaco e Wisla Cracovia, il Napoli affronterà l’Ascoli nella prima amichevole nel ritiro di Castel di Sangro. tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

NAPOLI-ASCOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Ascoli

Napoli-Ascoli Data: 8 agosto 2021

8 agosto 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Canale 8

Canale 8 Streaming: –

Il Napoli di Luciano Spalletti prosegue la sua preparazione precampionato e sfida in amichevole a Castel di Sangro l’Ascoli di Andrea Sottil, che disputerà il prossimo campionato di Serie B.

I partenopei finora hanno ottenuto 3 vittorie in altrettante gare disputate, superando nell’ordine Pro Vercelli, Bayern Monaco e Wisla Cracovia. I bianconeri marchigiani, invece, hanno giocato al momento un’unica amichevole, nella quale lo scorso 31 luglio hanno superato 2-0 la Viterbese Castrense, compagine laziale che disputa la Serie C.

L’amichevole con l’Ascoli precede l’ultimo impegno del precampionato estivo del Napoli, contro il Perugia, in programma il 14 agosto, e il debutto in Serie A domenica 22, che lo vedrà opposto allo Stadio Maradona al neopromosso Venezia.

ORARIO NAPOLI-ASCOLI

Napoli-Ascoli si disputerà il pomeriggio di domenica 8 agosto 2021 nel palcoscenico dello Stadio Patini di Castel di Sangro. Il fischio d’inizio della partita è previsto per le ore 17.30.

NAPOLI-ASCOLI IN TV SU CANALE 8



Napoli-Ascoli verrà trasmessa in diretta, in chiaro e in esclusiva su Canale 8, canale 13 del digitale terrestre.

DIRETTA STREAMING

LA copertura copertura in diretta streaming della partita amichevole Napoli-Ascoli sarà visibile sul sito http://www.canaleotto.it/.



PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ASCOLI

Spalletti avrà ancora indisponibili Mertens, Demme, Ghoulam, Lozano e Palmiero. Rispetto alla sfida con il Wisla Cracovia, potrebbe riproporre in attacco Osimhen nel ruolo di centravanti, con Politano, Zielinski e Zedadka a supporto sulla trequarti. Lobotka ed Elmas comporranno invece la coppia mediana. In difesa è possibile l’inserimento dal 1′ di Manolas in coppia con Koulibaly, con Malcuit e Mario Rui terzini. Fra i pali potrebbe esserci ancora Ospina.

Sottil dal canto suo dovrebbe mandare in campo i marchigiani con il 4-3-1-2. In difesa, davanti al portiere Leali, linea a quattro con Baschirotto e D’Orazio esterni bassi, e al centro il greco Avlonitis in coppia con Quaranta. A centrocampo Collocolo ed Eramo potrebbero agire da mezzali, con Buchel playmaker. In attacco Sabiri in posizione di trequartista alle spalle delle due punte Bidaoui e Dionisi.

NAPOLI (4-2-3.1): Ospina; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Elmas; Politano, Zielinski, Zedadka; Osimhen.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Avlonitis, Quaranta, D’Orazio; Collocolo, Buchel, Eramo; Sabiri; Bidaoui, Dionisi.