Amichevoli a pagamento per il Napoli? Carlo Alvino si schiera a favore. Il giornalista intervenuto ai microfoni della trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha difeso la strategia del Napoli e ha rispedito al mittente le polemiche nate per la scelta di De Laurentiis che si è posto in netta contraddizione con il resto dei club di serie a che hanno consentito la visione in chiaro delle amichevoli.

Sulle frequenze della radio ufficiale del Napoli, qualche giorno fa, Ciro Venerato spiegava così l’idea di De Laurentiis di far pagare la visione delle amichevoli in tv:

“Il Napoli chiede i soldi ai tifosi per le amichevoli estive? Il club azzurro ha un costo più alto ma non è il solo club a vendere le gare in pay. Ogni amichevole costa al Napoli 30-40 mila euro. Quando il Napoli non trova acquirenti, si rivolge ai tifosi per recuperare questi soldi attraverso il bacino d’utenza”.

Alvino favorevole alle amichevoli del Napoli a pagamento