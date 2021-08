Venerato: “Ecco perché il Napoli fa pagare le amichevoli in TV”

Ciro Venerato parla delle amichevoli in pay per view del Napoli, che suscitano sempre tante polemiche. Il giornalista chiarisce il perché la SSCN decide di fare pagare le amichevoli in Tv: “Il Napoli chiede i soldi ai tifosi per le amichevoli estive? Il club azzurro ha un costo più alto ma non è il solo club a vendere le gare in pay. Ogni amichevole costa al Napoli 30-40 mila euro. Quando il Napoli non trova acquirenti, si rivolge ai tifosi per recuperare questi soldi attraverso il bacino d’utenza”.