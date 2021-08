Il rinnovo di Lorenzo Insigne resta la questione più spinosa di casa Napoli. Il capitano ha raggiunto Spalletti e Compagni nel ritiro di Castel Di sangro. Un berve saluto tra Insigne e De Laurentiis ma nulla di più. L’atteso summit non è ancora arrivato. Il giornalista di Sky Luca Marchetti ai microfoni di Radio Marte, ha riporato le ultime sulla vicenda Insigne.



“Leo Messi in Italia? Nessuna possibilità. Se dovessimo scommettere 1 euro lo punteremmo sul PSG. Il ragazzo è stracompetitivo e difficilmente andrà ora in Cina o in America. Il Barcellona gli avrebbe dato 40 milioni netti a stagione, in Italia come glieli dai? E’ impossibile. Aurelio De Laurentiis farà leva sulle notizie relative a Leo Messi e Romelu Lukaku per spingere Lorenzo Insigne ad abbassare l’ingaggio, dal momento che anche altrove sta funzionando così? Sì”.

L’esperto di calciomercato delle reti SKY ha poi aggiunto: “Il clima, è lo stesso che si respira all’estero, perché è una situazione che riguarda un po’ tutti. La speranza è che, come per Leo Messi e il Barcellona, si arrivi ad una collaborazione. Messi avrebbe anche rinnovato, accettando di rivedere il suo ingaggio, ma non è stato possibile per alcuni ‘paletti’ imposti dalla Liga. Certo, per Insigne parliamo di cifre completamente diverse: in proporzione, nemmeno un decimo di Messi. E’ giusto, però, che il Napoli ragioni sui bilanci; come è giunto che Lorenzo, fresco di titolo di campione di Euro 2020, voglia capitalizzare. Per questo, c’è distanza tra domanda ed offerta per rinnovare”.