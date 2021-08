Gazzetta – De Laurentiis saluta Insigne: zero slancio, rinnovo difficilissimo

Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne si sono rivisti a Castel di Sangro. L’hotel Aqua Montis di Rivisondoli è stato teatro del primissimo incontra, dopo due mesi e mezzo, tra il capitano del Napoli ed il presidente della SSCN. I due non si parlano da Napoli-Verona, partita che è costata la qualificazione Champions League al Napoli e 50 milioni di euro per le casse azzurre. Si tratta solo di un primo approccio ma Gazzetta dello Sport descrive di un incontro freddo e senza alcuno slancio:

“Il saluto è stato frettoloso, giusto il tempo per una stretta di mano. Poi, più nulla. Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne si sono rivisti dopo due mesi e mezzo, senza alcuno slancio. Avrebbero avuto tanto da dirsi, ma hanno preferito gestire il momento con calma, considerata la delicatezza dell’argomento che dovrebbero discutere di qui a poco. Il gelo È totale, al momento. Riepilogando, Insigne ha chiesto un aumento di stipendio fino a 6 milioni di euro a stagione per quattro anni. Attualmente, ne guadagna 4,6. De Laurentiis è disposto a riconoscergli al massimo 3,5 milioni, motivandogli la riduzione dei compensi con la crisi che ha coinvolto l’intero mondo del calcio per gli effetti della pandemia. La differenza è notevole, non si tratta di bruscolini, ma di almeno un paio di milioni, e nessuna delle parti pare disposta a modificare il proprio atteggiamento. Una situazione che potrebbe trascinarsi per le lunghe e non è detto che poi si arrivi a una soluzione. È più probabile, invece, che il giocatore inizi la stagione con il contratto in scadenza e nel corso dell’anno si vedrà se si potranno creare le

condizioni per un ravvedimento delle parti“.

