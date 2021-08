Gazzetta – De Laurentiis rifiuta l’incontro con l’agente di Insigne: ha compiuto un gesto sgradevole

Aurelio De Laurentiis non vuole incontrare l’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, a scriverlo è Gazzetta dello Sport. Ieri c’è stato il primo incontro, fugace, tra il patron del Napoli ed il capitano azzurro. Una stretta di mano di cortesia, ma nessun incontro ufficiale per parlare di rinnovo. C’è chi lo interpreta quantomeno come un primo disgelo, chi invece lo vede come un nulla di fatto, poiché ci si attendeva qualcosa in più. In ogni caso ci saranno almeno 9 giorni per cercare di sedersi ad un tavolo e cominciare quantomeno a chiacchierare.

De Laurentiis-Pisacane: rapporti conflittuali

Intanto Gazzetta dello Sport svela un retroscena: con De Laurentiis che non vuole incontrare l’agente di Lorenzo Insigne. Ecco quanto viene scritto dal quotidiano in rosa:

Ma, sicuramente, affronterà anche l’argomento Insigne col direttore sportivo, delegato dal presidente alla trattativa, perché non c’è alcuna possibilità che De Laurentiis possa incontrarlo o discutere con lui: il rifiuto è totale dopo che Pisacane qualche settimana fa, aveva ritwittato un post di offese di un tifoso verso il presidente del Napoli. Un gesto che il club ha considerato sgradevole e poco educato tanto da precludere ogni possibilità di colloquio tra lo stesso De Laurentiis e il manager di Insigne. Se il capitano vorrà discutere col presidente dovrà farlo soltanto personalmente, senza la mediazione del suo procuratore.

