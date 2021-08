Summit di mercato: De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti si parla di Hincapie

Un summit di mercato è stato consumato nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro, con De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti. Si entra nelle fase decisive del mercato che fino ad ora ha prodotto solo esplorazioni, lavori sotto traccia e cose simili. La bomba Messi è deflagrata, quella di Lukaku sta arrivando, il Manchester City ha allargato i cordoni con Grealish e qualche soldo comincia a muoversi. La liquidità, anche minima, può far ripartire il mercato di tutti, in una catena che coinvolge anche il Napoli. Lo sanno bene i dirigenti partenopei che non vogliono farsi trovare scoperti.

Hincapie per la difesa

Durante il summit di mercato del Napoli si è parlato di cessioni, come scrive Corriere dello Sport. Bisogna decidere il futuro di Tutino, Contini, Luperto e Ounas. Giocatori che possono far fare cassa, immettere una prima quantità di liquidità nelle casse azzurre per cercare di portare avanti qualche trattativa. Una di queste fa riferimento a Piero Hincapie, difensore ecuadoregno del Talleres. Il 19enne viene valutato 15 milioni di euro, tanti, troppi per il Napoli che sta monitorando al situazione, ben sapendo che per il calciatore non ci sono né offerte né aste e che il club sudamericano può abbassare le pretese.

Secondo Corriere dello Sport nel summit di mercato del Napoli sono rimaste in piedi i nomi più importanti: Emerson Palmieri e Tsimikas per la fascia sinistra, Berge e Bakayoko per il centrocampo. Giuntoli si prepara ad affrontare settimane intense di trattative, perché la sensazione è che si stia per arrivare alla svolta. Una reazione a catena che coinvolgerà tutti i club e farà uscire, seppur di poco, le società dal pantano della crisi economica per regalare qualche sogno ai tifosi.