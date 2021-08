Tuttosport – Castel di Sangro: torna Lozano, ecco la data del rientro

Hirving Lozano si allenerà a Castel di Sangro. Il messicano è reduce da un brutto infortunio rimediato con la sua Nazionale in Gold Cup. Un colpo davvero grave al volto per l’attaccante che ha fatto spaventare tutti. Ora il peggio sembra passato ma Lozano ha perso una parte di preparazione, quindi al suo rientro si dovrà di nuovo sottoporre a nuovi esami clinici e poi riprendere l’attività agonistica.

Secondo quanto scrive Tuttosport, Lozano rientra a Castel di Sangro ed effettuerà qualche giorno di ritiro con il gruppo:

Step numero 2 con panoramica sull’inizio del campionato. E’ questo l’obiettivo del Napoli che da ieri pomeriggio si sta allenando a Castel di Sangro: lavorare sodo, con doppie sedute di allenamento quotidiane e due amichevoli contro formazioni solide di serie B, così da arrivare al match del 22 agosto contro il Venezia con l’attuale organico al meglio delle sue possibilità. In 10 giorni si può, anche perché Spalletti ormai dispone di tutta la rosa, con 27 elementi convocati per la preparazione in Abruzzo ed un altro che arriverà la prossima settimana: il 9 o il 10 agosto dovrebbe arrivare nell’hotel di Rivisondoli anche Lozano, reduce dall’infortunio alla testa rimediato con la nazionale messicana.