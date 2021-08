Napoli, Costa positivo al Covid 19 nonostante la doppia dose di vaccino

Filippo Costa del Napoli è positivo al Covid 19. La notizia è stata diramata ieri con un comunicato ufficiale da parte della SSCN. Il giocatore non è partito in ritiro per Castel di Sangro e non ha viaggiato con la squadra. Gli azzurri continuano ad allenarsi secondo i protocolli previsti. Emergono maggiori informazioni sulla positività al Covid 19 di Filippo Costa, i dettagli sono forniti dal Corriere del Mezzogiorno:

Il terzino sinistro Filippo Costa, che sta svolgendo la preparazione con il Napoli dopo il prestito alla Virtus Entella, ha avuto dei sintomi al ritorno dalla trasferta polacca. Ieri mattina il tampone ha dato esito positivo nonostante la doppia dose di vaccino completata a fine luglio.