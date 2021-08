Paolo De Genio, esprime una certa preoccupazione sul mercato del Napoli e su quanto potrà incidere sulla stagione degli azzurri. Il giornalista sulla propria pagina Facebook, spiega il suo punto di vista sul prossimo campionato di serie a, che vede gli azzurri rincorrere la qualificazione in Champions league che manca da due anni.

“Si parte. Prima e seconda con il mercato aperto. Orrore. Il Napoli al via con tante incognite. Lobotka e Mario Rui titolari. Malcuit, Juan Jesus, Elmas e Petagna chiamati probabilmente ad un minutaggio molto più elevato rispetto alla scorsa stagione. Manolas, se resta, calciatore che alle continue problematiche fisiche aggiungerebbe stavolta anche un malcontento per la mancata cessione. Ghoulam, che a dir poco, è una scommessa con, ottimisticamente parlando, un dieci per cento di buona riuscita. Insigne , che non è uno dei tanti, appeso ad un filo. Koulibaly ed Osimhen , dai quali non si può prescindere, che mancheranno sicuramente per più di un mese, causa folle collocazione della Coppa d’Africa“.

Paolo Del Genio continua spiegando le proprie preoccupazioni: “Ne ho dimenticata qualcuna, ma bastano quelle ricordate per definire la stagione del Napoli come una stagione che si prospetta piena di scommesse pericolosissime. Certezze totali nel calcio è impossibile averne. Scommettere tanto però è un rischio non calcolato che il Napoli si assume per mancanza di soldi e, permettermi di pensarlo, anche di idee. Forza Napoli , forza Spalletti e , per favore, signora Dea bendata ricordati di noi“.