Olympiacos su Manolas, De Laurentiis attende l’offerta giusta

Kostas Manolas all’Olympiacos, il club greco continua a seguire il difensore ma il Napoli non lo lascia partire senza la giusta offerta. Secondo Corriere dello Sport ci sono ancora margini di trattativa per portare Manolas all’Olympiacos. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Lui vuole l’Olympiacos, vorrebbe tornare a casa, e il club greco è lì a fare il filo sia all’antico pupillo sia a Raiola, il suo manager. Già, il problema è che manca ancora un’offerta ufficiale al Napoli: 15 milioni, o giù di lì, e gli ultimi giorni di mercato potrebbero anche essere gli ultimi napoletani di Kostas“.

Intanto il calciatore è stato schierato da titolare da Luciano Spalletti nella sfida tra Napoli e Venezia. Il difensore greco si è ben comportato, non facendo trasparire alcun nervosismo. Buona la sua prestazione, soprattutto in una chiusura decisiva nel primo tempo, quando gli avversari hanno cercato di sfruttare la superiorità numerica. Insomma Manolas vorrebbe tornare all’Olympiacos, ma da professionista continua a dare tutto per il Napoli.

