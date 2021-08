Pagelle Elmas: applausi per il macedone del Napoli

Le pagelle di Eljif Elmas fotografano esattamente la partita giocata dal macedone. Il centrocampista ha segnato anche un gol. Elmas è entrato dalla panchina dopo l’infortunio di Zielinski, ma si è subito visto che era molto in forma ed ispirato. Il suo ingresso in campo non ha fatto rimpiangere l’assenza di un uomo importante come Zielinski. Elmas è stato autore anche di una bellissima rete che ha definitivamente chiuso la partita con il Venezia.

Elmas le pagelle:

Corriere dello Sport: 7 – Largo a sinistra, copre la fascia e affonda. Ogni tanto s’incaponisce nel possesso, si, ma ha forza da vendere e in occasione del gol osa e fa benissimo.

– Largo a sinistra, copre la fascia e affonda. Ogni tanto s’incaponisce nel possesso, si, ma ha forza da vendere e in occasione del gol osa e fa benissimo. Repubblica: 7 – Conferma i progressi mostrati nel ritiro estivo e firma nel finale il gol del raddoppio.

– Conferma i progressi mostrati nel ritiro estivo e firma nel finale il gol del raddoppio. Gazzetta: 6,5 – E’ il più in forma degli azzurri.

– E’ il più in forma degli azzurri. Sportmediaset: 7 – Inserito quasi a freddo dopo l’infortunio di Zielinski, entra subito in partita e la chiude nel secondo tempo con un gran destro.

Leggi anche: