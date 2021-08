Osimhen può saltare la Juve, ecco perché il Var non è intervenuto

Victor Osimhen rischia fino a tre giornate di squalifica. Il calciatore del Napoli è stato espulso durante Napoli-Venezia per condotta violenta. Un gesto assurdo quello di Osimhen che sicuramente è stato marcato duramente dal suo avversario, ma per un attaccante in area di rigore è una cosa ‘normale’. Ingenua e stupida la reazione del calciatore del Napoli che lascia la sua squadra per oltre 70 minuti in dieci. Nonostante tutto il Napoli riesce a battere il Venezia, grazie ai gol di Insigne ed Elmas.

Quante giornate rischia Osimhen?

L’espulsione di Osimhen è per condotta violenta, quindi potrebbe rischiare fino a tre giornate di squalifica. Per un rosso diretto di solito scattano due giornate di squalifica, anche in questo caso salterebbe la sfida alla terza giornata con la Juventus. Ecco quanto scrivono i quotidiani sulle possibili giornate di squalifica di Osimhen:

Corriere dello Sport: “All’ennesima trattenuta e all’ennesimo contatto, in area del Venezia, Osimhen si libera di Heymans con un foga eccessiva, girandosi e mollando non un pugno ma una manata (a mano aperta, attenzione) all’avversario, sulla faccia. L’arbitro in campo evidentemente ha avuto la percezione (piuttosto gonfiata) di un gesto violento e l’ha espulso. Così il nigeriano rischierebbe tre giornate, ma di violento c’è

poco o nulla: proprio la mano aperta (e non chiusa a pugno, differenza sostanziale e non sollo formale) lo testimonia, speriamo che lo stesso Aureliano non perseveri. Un turno è più che sufficiente….”

Gazzetta dello Sport: “Uno degli episodi cruciali della serata è l’espulsione di Osimhen al 23′. L’arbitro

Aureliano giudica la manata del nigeriano a Heymans come una violenta reazione alla marcatura e lo caccia. Il Var non interviene perché il fallo c’è e l’intensità è valutata dall’arbitro in campo, ben posizionato“.

Il Mattino: “E ora l’attesa per la decisione di domani del giudice sportivo: con una squalifica di due giornate salterebbe il big match contro la Juve del 12 settembre. Dopo il grande precampionato, gli otto gol segnati nelle amichevoli, il pomeriggio magico all’Allianz Arena con la doppietta segnata contro il Bayern Monaco è arrivata invece la serata decisamente negativa a livello personale: una manata per liberarsi di un avversario e il rosso diretto”.