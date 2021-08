Affare Pjanic: il Napoli in contatto con l’agente, tentazione per De Laurentiis

Miralem Pjanic, il Napoli si sta muovendo tenendosi in contatto con l’agente. Gli azzurri hanno fiutato il colpo e provano a capire quanto sia fattibile. Questo fa capire che c’è la volontà da parte del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis quantomeno di rinforzare la rosa. Pjanic per il Napoli sarebbe sicuramente un ottimo colpo di mercato, di spessore internazionale e con tecnica molto importante. Gli azzurri possono prenderlo dal Barcellona, squadra in cui non trova minimamente spazio.

L’agente di Pjanic parla col Napoli

Secondo Corriere dello Sport il colpo a centrocampo per il Napoli è ancora possibile. Ecco quanto scrive il quotidiano: “Un colpo autentico, un separato in casa Barça che sta animando e agitando le giornate di tanti club pronti a carpirne le intenzioni e a capire i margini di un’eventuale trattativa. Napoli compreso: Spalletti ha parlato con lui e invece il club ha chiacchierato con il suo manager, Fali Ramadani. Si vedrà, si proverà ancora un po’

prima di archiviare“.

Mentre il Napoli si mette in contatto con l’agente di Pjanic ci sono anche altri club che stanno corteggiando il calciatore. La Juventus è ritornata prepotentemente sul bosniaco. Allegri ha sostanzialmente il centrocampo della scorsa stagione, con il solo inserimento di Locatelli, giocatore che deve ancora inserirsi negli schemi bianconeri ma che è costato tanto, anche se verrà pagato in comodissime rate. Secondo Corriere dello Sport c’è anche la Fiorentina su Pjanic. Il Napoli tiene d’occhio il centrocampista in uscita dal Barcellona anche perché gli spagnoli concederebbero il prestito, ovvero la “formula perfetta per le esigente tinte d’azzurro“. A questo si aggiunge anche il pagamento dello stipendio di Pjanic che verrà diviso a metà tra Napoli e Barcellona. Gli azzurri sono alla finestra, pronti a cercare di sfruttare questa occasione di mercato, che farebbe fare il salto di qualità.