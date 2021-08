Sky, il calciomercato del Napoli si accende: Le ultime su Amrabat e Pjanic

Il Napoli è tornato su Sofyan Amrabat. Il club azzurro vorrebbe portare l’ex Verona alla corte di SPalletti. De Laurentiis e Giuntoli lavorano su più tavoli, la pista Pjanic non è tramontata come spiega la redazione di sky sport 24.

NAPOLI -AMRABAT: LE ULTIME

“Il Napoli prova a farsi un regalo sul calciomercato. Nel mirino del club azzurro c’è Sofyan Amrabat, che nei giorni scorsi era già stato trattato dall’Atalanta e che in quest’ultima settimana di mercato potrebbe lasciare la Fiorentina. Il club azzurro ha avviato i primi contatti con la società viola, ma l’ostacolo al buon esito della trattativa sarebbe proprio il presidente Commisso, che ha scelto personalmente Amrabat come primo acquisto della sua nuova Fiorentina e sarebbe restio a lasciarlo andare. Oltre a una questione affettiva, c’è anche una motivazione economica, che non permetterebbe di chiudere l’operazione a cifre basse”.

PJANIC NAPOLI, L’IDEA NON TRAMONTA: IL CLUB HA PARLATO CON L’AGENTE DEL BOSNIACO

“Miralem Pjanic è ormai in rotta con il Barcellona, vive da separato in casa, ma i costi del suo stipendio sono più che proibitivi per il club partenopeo.

L’allenatore azzurro avrebbe già telefonato al calciatore, allenato ai tempi della Roma, per testarne le intenzioni per un possibile trasferimento all’ombra del Vesuvio. Ma i contatti non si sarebbero fermati qui. Lo stesso Napoli avrebbe parlato con Fali Ramadani, agente di Pjanic, per capire i margini della trattativa. Si proverà ancora un po’, prima di archiviare quello che sarebbe poi solo un sogno di fine estate”.