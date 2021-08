Manolas per fare cassa: così si finanzia Youssouf. Terzino sinistro, non è finita

Il Napoli vuole acquistare un centrocampista centrale, meglio se in prestito. Secondo Corriere dello Sport la priorità di Cristiano Giuntoli si chiama Zaydou Youssouf, giocatore in forza al Saint-Etienne. Difficile se non impossibile strappare il prestito con diritto di riscatto al club francese che chiede soldi cash. Senza le cessioni il Napoli di Aurelio De Laurentiis non farà mai uno sforzo economico. La politica della società azzurra è chiara ed è stata esplicitata già da tempo: vendere e poi eventualmente comprare, ma prima bisogna pensare al bilancio. Ed allora servirà magari vendere Manolas all’Olympiacos per investire almeno in parte i soldi per la cessione del difensore greco. Sul mercato c’è anche Ounas, che potrebbe portare altra liquidità nelle casse azzurre.

Ma per il Napoli non è ancora terminata nemmeno la ricerca di un terzino. Anche se per Giuntoli non è più la priorità sta continuando a cercare sul mercato. Qualora dovesse presentarsi una buona occasione non se la farà scappare. Nel caso del terzino mancino il Napoli punta solo ed esclusivamente ad un prestito, magari di un calciatore con un ingaggio basso. Basti pensare che Emerson Palmieri è andato al Lione con un prestito oneroso da 1 milione di euro e con ingaggio da 4,5 milioni di euro pagato a metà col Chelsea. Questo dà il parametro di quanto poco voglia spendere il Napoli. Secondo Corriere dello Sport il Napoli tiene ancora monitorato Mykolenko della Dinamo Kiev. In alternativa ci sono Olivera e Mandava.

