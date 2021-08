Offerte last minute: il Napoli può perdere due giocatori

Il calciomercato in uscita del Napoli è ancora tutto da fare. Luciano Spalletti può perdere ancora alcuni giocatori della sua rosa e questo preoccupa il tecnico di Certaldo. L’allenatore ha accettato di allenare gli azzurri perché convinto di poter avere un’ottima rosa a disposizione, ma con una settimana ancora di calciomercato non c’è la certezza che il Napoli possa trattenere in rosa tutti i big.

Manolas e Insigne

Secondo Corriere dello Sport il Napoli sta ancora trattando le uscite di Kostas Manolas e Lorenzo Insigne. Il difensore greco piace all’Olympiacos che ha fatto un’offerta di 7/8 milioni di euro, molto distante dai 15 milioni chiesti dal Napoli. Eppure la possibilità che il difensore torni in Grecia è ancora intatta. Il giocatore ha voglia di tornare all’Olympiacos ed il Napoli accetterebbe anche un prestito con obbligo di riscatto per evitare di tenere in rosa un calciatore scontento.

Anche Lorenzo insigne è ancora sul piede di partenza. Sempre secondo il quotidiano sportivo l’Inter proverà un assalto negli ultimi giorni di mercato. Qualora il budget dovesse permetterlo i nerazzurri di Marotta proveranno a portare Insigne a Milano. Il Napoli chiede 30 milioni di euro per cedere l’attaccante che se non rinnova andrà via a parametro zero nel 2022.

Napoli: comincia il campionato

Insomma Spalletti prepara la partita con il Venezia con tante incognite di mercato, non solo in uscita. Il tecnico aveva chiesto Emerson Palmieri e non è stato accontentato. Serve un centrocampista ma non ci sono prospettive di un acquisto imminente, anche se Zakaria piace molto agli azzurri.

