Olivera, l’agente: “Napoli interessato. Vi racconto tutto”

Mathias Olivera nel mirino del Napoli. In Spagna ha giocato 80 partite con il Getafe, intervallate dalle 15 presenze con l’Albacete. Nella scorsa stagione il terzino sinistro uruguaiano con la maglia del club spagnolo ha disputato 32 partite, fra Liga e Coppa del Re.

Secondo quanto riporta la redazione di Sky sport 24: ” “il Napoli ha riattivato i contatti con Mathias Oliveira. Giuntoli lo vuole prendere in prestito con diritto di riscatto. Il Getafe, però, chiede circa 18 milioni, cifra ancora troppo alta per i parametri di mercato della società partenopea. Si continuerà a trattare, dunque, nei prossimi giorni“.

L’agente di Olivera, Paolo Boselli, ai microfoni di calcionapoli24, ha commentato le voci sul Napoli: “Per adesso si parla solo di un interesse e non c’è nulla di concreto. Interesse è la parola giusta, non si può parlare di una trattativa, almeno per adesso“.

A pochi giorni dalla chiusura del mercato il Napoli potrebbe piazzare il doppio colpo, terzino e centrocampista. Staremo a vedere come si svilupperanno le trattative per Olivera e Shkodran Mustafi. I nomi non fanno impazzire i tifosi, e sicuramente non rispecchiano quanto richiesto da Spalletti, ma visti i limiti economici imposti dal patron De Laurentiis di meglio non ci si poteva aspettare.