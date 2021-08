Napoli, idea Olivera. Giuntoli ha chiesto il terzino al Getafe: Le ultime

Il Napoli pensa a Mathias Olivera per rinforzare la corsia mancina. Dopo il passaggio di Emerson Palmieri al Lione gli azzurri sono tornati sul terzino uruguaiano classe 1997 del Getafe. Giuntoli, a causa dei paletti economici imposti da De Laurentiis, lavora sul prestito con diritto di riscatto, formula che non particolarmente gradita agli spagnoli.

IL NAPOLI SU MATHIAS OLIVERA

La redazione sportiva di Sky sport24, nello spazio riservato al calciomercato del Napoli ha riportato le ultimissime su Mathias Olivera:

“Il Napoli ha riattivato i contatti per Mathias Olivera del Getafe, seguito da tempo per rinforzare la squadra di Luciano Spalletti. Laterale sinistro uruguaiano classe 1997, Olivera è arrivato in Spagna nel 2017. Il Napoli ha chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto, formula che non scalda particolarmente gli spagnoli, che hanno intanto definito l’arrivo di Jakub Jankto dalla Sampdoria: il club azzurro ha però intenzione di insistere perché considera Olivera una delle opzioni principali in quel ruolo, dove oggi Spalletti dispone di Mario Rui e Faouzi Ghoulam, che si sta però rimettendo da un lungo infortunio”.

CHI È MATHIAS OLIVERA

Olivera ha ovviamente iniziato la propria carriera in patria, giocando per le giovanili e la prima squadra del Nacional. Successivamente è andato in prestito all’Atenas per poi essere ripreso e ceduto proprio al Getafe, club che ne ha acquistato il cartellino nel 2017.

In Spagna ha giocato 80 partite con il Getafe, intervallate dalle 15 presenze con l’Albacete. Nella scorsa stagione il terzino sinistro uruguaiano con la maglia del club spagnolo ha disputato 32 partite, fra Liga e Coppa del Re.