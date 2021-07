GAZZETTA – Napoli sondaggio per Olivera: ecco la valutazione

Il Napoli sta sondando il terreno per Mathias Olivera. La notizia rimbalza già da ieri sera, viste le difficoltà ad arrivare ad Emerson Palmieri. Il Chelsea continua a chiedere 20 milioni di euro per la cessione del giocatore. Impossibile arrivare ad un prestito perché Emerson Palmieri è in scadenza di contratto. Insomma un limbo da cui non si riesce ad uscire. Ecco perché il Napoli ha virato su altri obiettivi.

La valutazione di Mathias Olivera – Secondo Gazzetta dello Sport il Napoli sta valutando il giocatore uruguaiano di proprietà del Getafe. Olivera ha 23 anni ed è nel mirino dello scouting azzurro. Dopo un primo sondaggio il club spagnolo ha sparato alto, troppo alto. Il prezzo del suo cartellino è di 15 milioni di euro.

