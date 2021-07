De Laurentiis e Insigne si ignorano: gelo totale dopo Napoli-Verona

Lorenzo Insigne e Aurelio De Laurentiis più distanti che mai, il rinnovo resta un rebus. Il capitano del Napoli è partito per le vacanze ad Ibiza con Ciro Immobile dopo la vittoria degli Europei. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport non c’è alcun incontro in programma con il suo agente Vincenzo Pisacane. C’è distanza siderale tra Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne che non si parlano né sentono da Napoli-Verona. Quell’ultima e maledetta partita di campionato pesa ancora come un macigno, nonostante nessuno abbia mai fatto chiarezza sulla vicenda.

Nessuna chiamata di De Laurentiis – Si è arrivati al punto che il patron del Napoli non ha mai nemmeno chiamato Insigne. Né i complimenti durante l’Europeo, magari dopo il magnifico gol al Belgio, né per la vittoria della coppa. A fare gli onori di casa ci ha pensato Spalletti. Il tecnico ha sentito il suo capitano durante il torneo continentale e si è complimentato con lui. La speranza è quello di tenerlo in rosa ma i presupposti sono davvero complicati.

De Laurentiis-Insigne: scontro totale

Come scrive Corriere dello Sport, Insigne ha vinto la sua scommessa cioè giocare l’Europeo da protagonista e tornare con maggiore potere contrattuale. Insigne ha addirittura ‘esagerato’ vincendo il torneo. Il giocatore per il rinnovo continua a chiedere 5 milioni di euro, oppure la gestione dei diritti d’immagine. Ora la palla è nei piedi del Napoli.