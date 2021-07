SKY – Napoli: Emerson Palmieri complicatissimo, si vira su un nuovo esterno mancino

Calciomercato Napoli, si complica l’affare Emerson Palmieri. Secondo quanto riferisce Sky è davvero difficile per gli azzurri riuscire ad arrivare all’esterno italiano fresco campione d’Europa. Spalletti lo ha chiesto espressamente ad Aurelio De Laurentiis, ma la trattativa con il Chelsea è molto difficile. Anche perché il giocatore ha un solo anno di contratto e non è stato rinnovato, a queste condizioni non si può procedere ad un prestito.

Napoli, quali sono i problemi per Emerson Palmieri? Secondo quanto riferisce Sky in questo momento il Chelsea continua a chiedere 20 milioni di euro per Emerson Palmieri, protagonista d Euro2020 dopo l’infortunio di Spinazzola. A queste cifre il Napoli non ragiona, anche se il Chelsea potrebbe abbassare le pretese, ma bisognerà attendere.

Napoli: nuovo obiettivo sulla sinistra

Il Napoli ha bisogno di un terzino sinistro per questo sta sondando il mercato. Per Sky il nuovo obiettivo del Napoli si chiama Mathias Olivera. Il giocatore uruguaiano è di proprietà del Getafe che chiede tra i 15 ed i 18 milioni di euro per il suo cartellino. Resta però una differenza sostanziale tra l’ingaggio di Emerson Palmieri (oltre 4 milioni di euro ndr) e quello di Olivera.

