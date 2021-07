SKY: Insigne , l’agente incontrerà il Napoli. Aumento per Meret. Benitez chiama koulibaly

INSIGNE RINNOVO NAPOLI. Lorenzo Insigne fresco campione d’Europa con l’Italia, si gode le meritate vacanze, ma la questione rinnovo tiene tutti sulle spine. La redazione sportiva di Sky sport 24 ha riportato le ultime sul caso Insigne:

“Il Napoli, come annunciato dallo stesso presidente, ha l’esigenza di abbattere i costi e abbassare di conseguenza il monte ingaggi considerata la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19. A breve ci sarà un incontro tra l’entourage di Insigne, il presidente De Laurentiis e il ds Cristiano Giuntoli. Il capitano azzurro, difficilmente accetterà una riduzione dell’ingaggio in sede di contrattazione con il club partenopeo. Il Napoli ha intenzione di trattenerlo, ma bisognerà trovare una quadra sull’ingaggio”.

Sky sport ha poi aggiunto: “Il Napoli è pronto ad adeguare il contratto di Alex Meret, nelle prossime settimane. Spalletti vuole puntare sul giovane portiere. Seccondo quanto raccontano in queste ore in Inghilterra, Rafa Benitez, vorrebbe rinforzare la difesa dell’Everton con Kalidou koulibaly, già allenato ai tempi del Napoli. Il club di Liverpool sarebbe disposto ad investire una cifra vicina ai 35 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del difensore, una somma che però non dovrebbe essere sufficiente per convincere il presidente De Laurentiis a privarsi del difensore”.

