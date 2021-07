Dimaro, tutto pronto per il ritiro: Spalletti tiene dentro Tutino, Ounas e Luperto

Ritiro Dimaro, il Napoli è pronto a partire giovedì mattina. Gli azzurri agli ordini di Luciano Spalletti cominceranno la prima parte del ritiro pre campionato. Oggi sono arrivati i risultati dei tamponi: tutti negativi. Radio Marte fa sapere che in questo modo si sono “create le condizioni per la bolla azzurra”. Lo staff medico sta lavorando per la partenza di Dimaro. In tempo di Covid ogni misura di precauzione va presa per evitare qualsiasi problema durante il ritiro.

Chi mancherà a Dimaro? I giocatori che hanno preso parte alle spedizioni Nazionali si aggregheranno in un secondo momento. Inoltre non ci saranno gli infortunati Lozano e Mertens. I due calciatori sono alle prese con problemi non facilissimi da risolvere, ma che non destano preoccupazione.

Dimaro: i convocati

La lista dei convocati di Luciano Spalletti sarà diramata nella giornata di domani. Sicuramente ci saranno anche Adam Ounas, Sebastiano Luperto e Gennaro Tutino. Il tecnico del Napoli vuole valutarli durante il ritiro pre campionato. Sicuramente resteranno per tutti la durata del ritiro di Dimaro, poi si deciderà se si sposteranno anche a Castel di Sangro in Abruzzo.

Maglie del Napoli. Il Napoli partirà per il ritiro di Dimaro senza una divisa ufficiale. L’accordo con Armani e Onis Swiss non ha ancora prodotto una maglia da usare durante il pre campionato. Secondo Radio Marte il Napoli utilizzerà delle divise neutre. Per quanto riguarda invece i colori delle maglie del Napoli da utilizzare durante la stagione 2021/22, ci sono delle indiscrezioni riportate da Radio Marte: “La prima sarà azzurra, la seconda sarà di colore blu scuro e la terza rossa”.

