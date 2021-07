Osimhen scalpita: pronto ad essere protagonista del Napoli

Victor Osimhen vuole riprendersi il Napoli. Il calciatore nigeriano ha vissuto una stagione a dir poco travagliata. Due infortuni gravi alla testa ed alla spalla, poi il Covid. Insomma non è mancato nulla nella tormentata stagione 2020/21 di Osimhen. Nonostante tutto è riuscito ad arrivare in doppia cifra. Ora il giocatore si mette agli ordini di Spalletti fin dal primo giorno di ritiro. Ecco quanto scrive Il Mattino:

Victor sarà il vero uomo in più per Spalletti, la stagione scorsa le sue grandi qualità si sono viste sono nel finale di campionato, quest’anno invece spera di poter giocare con maggiore continuità e di poter fare la differenza. Il lavoro sul campo comincerà domani pomeriggio a Dimaro, domenica la prima amichevole con la Bassa Anaunia e sabato 24 la seconda contro la Pro Vercelli (17 e 22 euro i prezzi dei biglietti). Osimhen subito nel vivo, quindi, nel 4-2-3-1 di Spalletti, al centro dell’attacco per dare profondità alla squadra e per cercare di segnare quanti più gol possibili. Riparte con una grandissima carica, sereno e sorridente ieri a Castel Volturno, dove oggi sono in programma altri test atletici e un altro giro di tamponi.