Infortunio Lozano: ufficiale lascia il ritiro del Messico

Hirving Lozano lascia il ritiro della Nazionale messicana. Arriva il comunicato ufficiale della federazione sulle condizioni di salute di Lozano. Il Messico fa sapere che Lozano lascia la Gold Cup ed il ritiro di Dallas in seguito all’infortunio con Trinidad Tobago. Uno scontro violentissimo che ha addirittura fatto pensare al peggio a chi era sul terreno di gioco.

Quali sono le condizioni di Lozano? Il giocatore è stato trasportato in ospedale e sottoposto a cure specifiche per la riduzione della ferita al sopracciglio. Secondo quanto riferisce la federazione messicana Lozano è stato sottoposto a test neurologici che hanno escluso complicazioni. Ora il giocatore potrà andare in vacanza e poi si aggregherà al ritiro di Dimaro del Napoli di Luciano Spalletti.