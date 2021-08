Venerato: “Manolas può partire il Napoli punta Mustafi”

Il Napoli prenderà Shkodran Mustafi se parte Kostas Manolas. Ciro Venerato rivela questa notizia di calciomercato a Radio Goal. Secondo quanto riferisce il giornalista, la possibilità che Manolas lasci il Napoli non è ancora svanita. L’Olympiacos è ancora molto interessato al giocatore. Il problema resta la valutazione del napoli che vuole cedere il giocatore ad almeno 15 milioni di euro, mentre il club greco arriva al massimo ad 8 milioni di euro.

Mustafi al Napoli: è svincolato

Le trattative per la cessione di Manolas all’Olympiacos vanno avanti. Qualora si dovesse trovare l’intesa con il greco il Napoli affonderebbe il colpo sul suo sostituto. Restano in piedi le piste che portano a Senesi e Rugani, ma il club azzurro porta sempre avanti molte trattative.

Secondo Venerato l’obiettivo numero uno per il Napoli è Mustafi se parte Manolas. Il giocatore greco giocherà titolare con il Venezia ma la sua cessione non è esclusa. Quella di Manolas potrebbe non essere l’unico movimento in uscito per la SSCN. “Se il Napoli riesce a vendere Manolas a 10 ed Ounas al 15, allora può cercare di fare un centrocampista a titolo definitivo, altrimenti si cercherà un prestito“. Nel caso di Mustafi non ci sarebbe un cartellino da pagare.

Chi è Mustafi

Shkodran Mustafi è nato nel 1992 è in Germania. Fisico imponente il suo ruolo è quello di difensore centrale. Mustafi è mancino e volendo può essere utilizzato anche come centrale di centrocampo. La sua dote migliore è sicuramente quella della fisicità. L’ultima stagione l’ha giocata allo Schalke 04 ma ha collezionato solo 13 presenza in Germania. Ora da svincolato cerca una squadra con cui rilanciarsi. Magari ripercorrendo gli anni d’oro in cui ha vestito la maglia della Sampdoria che poi gli hanno spalancato le porte per giocare prima con il Valencia e poi con l’Arsenal. Con i Gunners ha collezionato 102 presenze.

