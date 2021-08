Rai – Dopo Napoli-Venzia arriva un mediano, è la priorità del Napoli

Ciro Venerato esperto di calciomercato della Rai parla delle manovre di mercato del Napoli che cerca un mediano: Youssouf e Zakaria sono in pole. Secondo il giornalista il Napoli dopo “l’infortunio di Demme ha dato la priorità al centrocampo”. In questo momento ci sono diversi nomi che vengono accostati al Napoli, ma nelle ultime ore quello Bakayoko ha perso forza, anche perché il giocatore pare sia vicinissimo a vestire la maglia del Milan: “Il Napoli non ha mai trattato per un suo ritorno”.

Napoli: niente terzino, solo un centrocampista

Dopo l’acquisto di Juan Jesus il Napoli ha deciso di “non puntare su un nuovo terzino”, anche perché ha dei motivi per prendere questa decisione. “L’obiettivo ora è cercare un rinforzo per il centrocampo. Zakaria è il preferito di Giuntoli, ma attenzione anche a Berge e Thorsby“. Altro giocatore in rampa di lancio è Zaydou Youssouf: “In questo caso – dice Venerato – il Saint-Etienne chiede l’obbligo di riscatto” formula a cui il Napoli sembra non voglia sottostare.