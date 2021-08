Radio Ufficiale del Napoli: “Il terzino sinistro non arriverà, ecco il motivo”

“Il Napoli non acquisterà un terzino sinistro” ad annunciarlo è Radio Kiss Kiss Napoli, ovvero la radio ufficiale della SSCN. Da settimane si parla di un interessamento del club per un giocatore che possa giocare sulla fascia mancina di difesa. Spalletti aveva espressamente richiesto Emerson Palmieri, poi il terzino del Chelsea è stato prelevato da Lione in prestito per 1 milione di euro. Gli azzurri durante il calciomercato hanno trattato anche altri nomi come Mandava ed Estupinan, ma non hanno mai affondato il colpo. L’obiettivo di Aurelio De Laurentiis è chiaro: vendere, incassa e proteggere il bilancio societario. La priorità restano i conti della società partenopea.

Radio Goal: “Ghoulam sta tornando”

Secondo quanto riferisce la radio ufficiale del calcio Napoli, la società di Aurelio De Laurentiis non acquisterà nessun terzino sinistro. “Nell’idea del Napoli la fascia mancina è ben coperta, c’è Mario Rui, Juan Jesus si può adattare anche anche a sinistra ed anche Zanoli può giocare in quel ruolo. Inoltre Ghoulam tornerà ad allenarsi con i compagni dopo la sosta“.

Ritrovare Ghoulam sarebbe praticamente un acquisto. Ma c’è da chiedersi se il Napoli può decidere ancora di attendere un calciatore che da anni oramai non offre garanzie dal punto di vista fisico. Ghoulam è sicuramente un ottimo giocatore nel suo ruolo, ma ha subito l’ennesima operazione importante.