Corriere – Terzino sinistro, il Napoli è appeso alle ipotesi e le speranze

Il Napoli cerca disperatamente un terzino sinistro sul calciomercato. Attualmente il club azzurro ha ancora due giocatori nel mirino Reinildo Mandava e Pervis Estupinan. In entrambi i casi il Napoli cerca un prestito. Gli azzurri stanno cercando di inventarsi qualcosa prima del termine del calciomercato estivo che chiuderà a fine agosto.

Cristiano Giuntoli prova a strappare condizioni favorevoli, ma questo vuole dire agire nelle ultime ore, quando ogni altra strada è chiusa ed i club devono affrettarsi a sfoltire la rosa, altrimenti bisognerà puntare su quei calciatori che già sono in squadra.

Calciomercato Napoli: serve un esterno sinistro

Il problema del Napoli è l’assenza di liquidità per operare sul mercato. Basti pensare che Emerson Palmieri è andato al Lione in prestito per 500 mila euro più bonus per un altro mezzo milione. A questo punto le ipotesi sono due: o il Napoli non ha nemmeno 1 milione di euro da investire sul mercato, oppure il terzino brasiliano chiesto espressamente da Spalletti non era un obiettivo primario della società.

Anche Corriere dello Sport, però, resta ancora molto freddo sulle possibilità del Napoli di acquistare un terzino sinistro: “Reinildo Mandava (27) sa che i suoi manager, tempo fa, sono stati a Castel Volturno, e la tentazione dell’Italia è forte. Altrimenti, se il Villarreal si lasciasse convincere, Estupiñan (23) a sinistra ci starebbe proprio bene, con la sua giovane età e con la sua esuberanza. Ma questo è ancora il campo delle ipotesi“.

Chi sono Mandava ed Estupinan

Mandava è nato in Monzambico ed è il terzino titolare del Lille. Con 35 presenze tra campionato e Coppe, ha conquistato la fiducia di Galtier che si è affidato completamente a lui per la corsia di sinistra. L’esterno mancino è molto bravo nelle copertura, ma non ha un grande feeling con il gol e spinge di meno rispetto ad esempio a Di Lorenzo.

Estupinan è una delle rivelazioni della Copa America. E’ giovane, è un classe ’98, ha grande esuberanza fisica e gli piace molto spingere sulla fascia di competenza. Il Villareal potrebbe cederlo in prestito dato che ha già due terzini di ruolo, il suo ingaggio è alla portata degli azzurri dato che guadagna 1,5 milioni di euro.

