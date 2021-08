Manolas all’Olympiacos: cambia la formula, il sostituto al Napoli solo in prestito

Kostas Manolas all’Olympiacos, la trattativa va avanti. Il giocatore vuole lasciare Napoli è tornare in Grecia, pronto a ridursi l’ingaggio. Insomma ci sono tutte le basi per portare avanti l’affare anche tra i due club, anche se dopo l’accelerata dei giorni scorsi, ieri si è registrata una piccola frenata. La trattativa tra Napoli ed Olympiacos per Manolas è comunque tutt’ora in piedi e ben avviata. Anche perché c’è tutta la volontà del giocatore di tornare in patria e di lasciare l’Italia. Per il difensore è pronto un contratto di quattro anni.

Manolas: due sostituti

Corriere dello Sport focalizza l’attenzione sull’addio di Manolas al Napoli, con l’Olympiacos pronto ad accoglierlo. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo:

La sua scelta di vita l’ha fatta e vorrebbe tornarsene a casa, sa bene che (quasi) tutto passa da lui, anche l’inseguimento del Napoli a un esterno o a un mediano o ad un’utopia. Serve dare una sforbiciatina alla richiesta, pure dopo che il difensore ha lasciato intuire di poter spalmare il proprio triennale su un quadriennale. Il Napoli lo sostituirebbe Manolas con un giocatore in prestito: Rugani o Senesi.

Il Napoli fino ad ora alla casella del mercato in entrata ha fatto registrare un solo acquisto, quello di Juan Jesus, mentre Emerson Palmieri è definitivamente sfumato. Il club continua con le politiche di austerity ed il presidente Aurelio De Laurentiis non derogherà su questa linea.