Il Napoli a caccia di un centrocampista: Grenier il nome nuovo di Giuntoli

Il Napoli pensa a Clement Grenier per il centrocampo. Nelle ultime ore gli azzurri hanno deciso di dare priorità al centrocampo. In mediana mancano Bakayoko, tornato al Chelsea per fine prestito e Demme per infortunio. La società sa di dover fare qualcosa sul mercato per trovare almeno un altro mediano per la rosa di Luciano Spalletti. I nomi seguiti sono tanti, come sempre quando si tratta del Napoli che spesso piazza colpi a sorpresa, come ad esempio Juan Jesus.

Grenier-Napoli: è svincolato

Clement Grenier secondo Il Mattino resta un obiettivo di Cristiano Giuntoli che sta seguendo molto da vicino il panorama dei calciatori svincolati. Ci sono tanti calciatori sena contratto che potrebbero fare comodo a molti club. Anche il Napoli si sta interessando Grenier. Gli azzurri non dovrebbero pagare il cartellino ed anche l’ingaggio non sarebbe molto alto. In questo modo si potrebbe portare in rosa il centrocampista ex Rennes, senza incidere troppo sul bilancio. Salvaguardare i conti è la priorità di Aurelio De Laurentiis che da questo concetto non vuole derogare. Ed allora prendere profili come Zakaria diventa più complicato, anche se non impossibile. Anche perché il Napoli sul mercato in uscita potrebbe fare ancora qualche operazione interessante e portare liquidità.

