Maradona raccontato dai campioni: Ecco perché era il Dio del Calcio – VIDEO

Maradona raccontato dai campioni. Nel girno del compleanno di Diego, Baggio, platini e altri grandi campioni raccontano el Pibe De Oro.

I CAMPIONI RACCONTANO MARADONA: ERA IL DIO DEL CALCIO

Nel giorno del suo sessantunesimo compleanno, il mondo dello sport ricorda Diego Armando Maradona. Il suo Napoli, è tornato in vetta al campionato in uno stadio che, probabilmente, anche grazie al suo nuovo nome consente di pensare alla grande.

Proprio come quando scorrevano in melodia i giorni della felicità diretti dalla ”mano di Dio”. Quella mano che è diventata, ora, un film del maestro Paolo Sorrentino che è stato nominato per le candidature all’Oscar. Il mito non si stempera, semmai si allunga.



Per tutti i campioni e i fuoriclasse che lo hanno sfidato o si sono ispirati a lui, Diego Armando Maradona è stato il più grande di tutti. Da Cristiano Ronaldo a Totti, da Del Piero a Baggio, passando per i suoi avversari come Gullit e Matthaeus. Campione tra i campioni di ogni epoca. Ecco come ricordano il Pibe de Oro, che oggi avrebbe compiuto 61 anni.

Nel giorno in cui Diego avrebbe festeggiato il suo 61esimo compleanno, anche il club partenopeo dedica un tweet al suo grande numero 10.

Insigne su Instagram: “Tu sei qui sempre con tutti noi nei racconti della gente, nei filmati, nei murales, nei pensieri di tutti noi napoletani, te compreso“.

Diego Jr: “Il pensiero di non averlo più accanto non lo si accetta mai”.