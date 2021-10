Maradona oggi avrebbe compiuto 61 anni. Messaggi da brividi suoi social

Maradona oggi avrebbe compiuto 61 anni. Sui social i tifosi di tutto il mondo hanno reso omaggio alla legenda immortale del calcio.

I SOCIAL OMAGGIANO MARADONA PER I SUOI 61 ANNI

Maradona è stato in terra i piedi e la mano di dio. Per capire Diego basta vedere la strafottenza con gli inglesi il giorno dell’Azteca, il suo sposare la causa del Napoli per arrivare all’impossibile, portare lo scudetto al Sud. E le sue battaglie contro la FIFA, Havelange, Blatter, Bush.

Insomma, tutto quel che sapeva di potere, colletti inamidati e bombe intelligenti. Maradona amava la guerriglia. Dove c’era da sporcarsi le mani, e i tacchetti, Maradona c’è sempre stato. Per quello non ha mai fatto nulla per andare d’accordo con Pelé, la sua nemesi. «Un calciatore che ha vissuto pensando alla carriera politica. Uno schiavo che ha venduto il suo cuore alla FIFA… Uno che, se non avessi fatto le cose brutte che ho fatto nella vita, diciamolo, Pelé non sarebbe nemmeno secondo».

I SOCIAL PER MARADONA

Il compleanno mancato di Diego Armando Maradona, che il 30 ottobre 2021 avrebbe spento 61 candeline, è anche l’occasione per i ricordi e le commemorazioni a poco meno di un anno dalla sua improvvisa scomparsa. Atti ufficiali, manifestazioni spontanee di affetto e la prevedibile valanga di reazioni social fanno da contorno a una ricorrenza che unisce tutti gli appassionati in giro per il mondo.

“Il 30 ottobre è sempre stato Natale, ma quest’anno ci toccherà festeggiarti il 28 novembre, quando per noi sarà Pasqua”.

“Sessantuno anni fa nasceva dio del calcio.. Buon compleanno”.

“Diego sempre con noi: Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazón? Ho visto Maradona, ho visto Maradona, uè mamma, innamorato son”.

“A te che splendevi in terra mentre ora brilli tra le stelle del firmamento, buon compleanno immenso grande Amore”.

“Diego auguri ovunque tu sia, sicuramente nel cuore di tutti i tifosi napoletani”.

“Auguri eterno campione, sei stato l’ unico che ci hai difeso fino all’ultimo respiro, sei e resterai il nostro D10S

Ti volevo dire che ancora oggi dobbiamo giocare contro TUTTI, non è cambiato niente da 30 anni, anche su questo avevi ragione. TE QUIERO DIEGO”.

“Auguri al più umano tra gli dei”.

“Nasceva oggi 61 anni fa l’uomo che riuscì a regalare due scudetti e una coppa uefa, risollevando l’umore, ad una città martoriata e depressa negli anni del dopo terremoto. Diego Armando Maradona”.