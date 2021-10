Maradona, un tifoso dal Brasile piange in diretta: “Ho un solo desiderio”

Maradona, un tifoso dal Brasile piange ricordando El Pibe De Oro. Momento molto toccante che ha emozionato anche i giornalisti presenti in studio.

UN TIFOSO PIANGE RICORDANDO MARADONA

A quasi un anno dalla morte di Maradona, i tifosi di tutto il mondo non riescono ad accettare la scomparsa del più grande calciatore di tutti i tempi. Nelle prossime settimane Amazon Prime lancerà un docufilm dedicato al genio del calcio.

Su Radio Kiss kiss Napoli, durante il filo diretto con i tifosi si sono vissuti attimi di pura emozione. Un tifoso del Napoli piange in diretta ricordando Maradona.

“Chiamo dal Brasile e non riesco ancora a dimenticare Diego Armando Maradona. La sua scomparsa mi ha sconvolto, non posso dimenticare quello che ha rappresentato per noi. Prima stavo ascoltando Campiò: la musica di Nino D’Angelo può piacere o meno, ma questa canzone è molto toccante anche perché descrive in modo perfetto quello che è stato il calciatore più forte della storia”.

Il tifoso del Napoli non è riuscito a trattenere le lacrime: “Ho un grande desiderio: appena mi sarà possibile, voglio recarmi in Argentina. Ho voglia di visitare la terra di Diego Armando Maradona, non lo dimenticherò mai”.

Parole bellissime quelle del tifoso su Maradona, perché condivise da tantissimi tifosi del Napoli e non solo.

Le parole di Antonio assumono un valore ancora più alto perchè arrivano da chi ha dvcuto lasciare la propria casa per cercare fortuna altrove.