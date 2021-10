Conference League: Roma col super turnover, Mourinho pensa solo al Napoli

Conference League la Roma di Mourinho con ampio turnover col Bodo Glimt in vista della sfida di campionato con il Napoli. Alla nona giornata di Serie A c’è Roma-Napoli e Mourinho ha fatto più di un calcolo, mandando in campo molte seconde linee. Nella formazione che ha giocato con il Bodo Glimt in Conference League hanno trovato spazio Calafiori, Kumbulla e Reynolds in difesa. A centrocampo spazio a Diawara e Darboe, così come in attacco come prima punta è stato schierato Mayoral.

Insomma un super turnover la Roma, con Mourinho che tiene fuori calciatori importanti come Mancini, Karsdorp, Cristante, Veretout, Pellegrini, Mkhitaryan e Abraham, solo per fare il confronto con la formazione titolare schierata da Mourinho in Roma-Juventus. Il portoghese dopo i disastri arbitrali di Orsato non vuole perdere altro terreno in campionato e sa che può giocarsi molto con il Napoli. La Serie A è solo all’inizio ma perdere troppi punti può compromettere comunque la possibilità di correre per lo scudetto, anche se quest’anno il campionato sembra molto equilibrato. I giallorossi attualmente in classifica sono al quarto posto e distano nove lunghezze dal Napoli che vinto tutte le partite da inizio campionato. Mourinho ha intenzione di fermare gli azzurri, come annunciato durante il siparietto con Spalletti. Per il tecnico portoghese arrivano anche buone notizie dall’infermeria, dato che Zaniolo recupererà per Roma-Napoli. Il turnover della Roma deciso da Mourinho non ha pagato dividendi anche perché i giallorossi hanno perso 6-1 con la formazione norvegese. Sicuramente una sconfitta umiliante per la Roma che deve assorbire una sonora sconfitta che potrebbe incidere anche sul morale dei suoi ragazzi per il futuro. Mourinho si è preso un bel rischio e ne ha pagate le conseguenze in Conference League.