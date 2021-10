Europa League: Napoli-Legia Varsavia: le formazioni ufficiali, spazio a Juan Jesus e Manolas

Napoli-Legia Varsavia, le formazioni ufficiali della sfida di Europa League. Luciano Spalletti lancia Juan Jesus dal primo minuto. Fino all’ultimo si era pensato che il tecnico potesse dare spazio a Zanoli dal primo minuto, invece alla fascia la scelta è capitata su Juan Jesus che giocherà da terzino sinistro al posto di Mario Rui. Ghoulam non è lista Uefa e quindi non è nemmeno tra i convocati. Spalletti ripropone anche Meret tra i pali, oltre a Manolas in difesa. A centrocampo fuori Fabian Ruiz e dentro Demme, mentre Elmas prende il posto dell’infortunato Zielinski. Spazio anche a Lozano, il cui caso è stato subito chiuso da Spalletti.

Napoli-Legia Varsavia: le formazioni

Napoli (4-2-3-1) : Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Anguissa; Lozano, Elmas, Insigne; Mertens.

A disposizione: Idasiak, Ospina, Fabian, Osimhen, Rrahmani, Politano, Petagna, Zanoli, Lobotka.

Legia Varsavia (3-5-1-1) : Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Josué, André Martins, Luquinhas, Mladenovic; Rafael Lopes; Muci.

A disposizione: Tobiasz, Yuri Ribeiro, Kastrati, Emreli, Kharatin, Celhaka, Skibicki, Rose, Kostorz, Slisz.

Il Napoli deve assolutamente vincere la gara con il Legia Varsavia se vuole andare avanti in Europa League. Gli azzurri hanno solo un punto in classifica. Ovviamente Spalletti deve pensare anche alla sfida con la Roma di domenica prossima. Mourinho ha lo stesso problema perché gioca in Conference League, ma il tecnico portoghese col Bodo Glimt ha fatto ricorso ad un ampio turnover.

Napoli-Legia Varsavia: dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Napoli-Legia Varsavia viene trasmessa da Dazn, oltre che in chiaro su Tv8 al canale 8 del digitale terrestre. Inoltre può essere vista in streaming da dispositivi mobili e console con l’applicazione di Dazn, oltre che attraverso la piattaforma di Tv8.