Spalletti: “Napoli-Legia Varsavia gara decisiva. Osimhen in panchina, Lozano caso chiuso. Zielinksi non gioca”

Luciano Spalletti annuncia che Victor Osimhen non giocherà in Napoli-Legia Varsavia, sfida di Europa League, lo dice in conferenza stampa. L’allenatore del Napoli non usa mezze misure e lo dice chiaramente: “La sfida con tra Napoli e Legia Varsavia in Europa League è decisiva per il passaggio del turno. Bisogna vincere e noi faremo di tutto per portare a casa la vittoria. Abbiamo una rosa importante che ci permette di affrontare con serenità tutte le competizioni“. Napoli-Legia Varsavia è valida per la terza giornata di Europa League, gli azzurri fino ad ora hanno racimolato un solo punto in classifica e devono assolutamente vincere per continuare a sperare nella qualificazione.

Spalletti ed il turnover in Europa League

Sicuramente Spalletti applicherà il turnover nella sfida di Europa League. Alcuni cambi saranno forzati, visto che ad esempio Mario Rui è squalificato, al suo posto è pronto Zanoli. Ma Spalletti in conferenza stampa non vuole sentire parlare di turnover: “è offensivo per questi calciatori. La partita la gioca i calciatori adatti a giocarla, non si può usare il termine turnover che intacca la professionalità di questi calciatori. Mertens gioca perché è un titolare e non perché si fa turnover, lo stesso vale per altri come Demme“. Spalletti non scopre le carte e dice che come “terzino sinistro può giocare anche Juan Jesus che può fare più ruoli. La formazione e le valutazioni le facciamo anche parlando con lo staff medico“.

Napoli-Legia Varsavia: Osimhen non sarà titolare

Con Zielinski infortunato è possibile che Elmas giochi dal primo minuto. Spalletti fa sapere che la sua squadra è “competitiva. Ho tante alternative e giocatori che mi permettono di assorbire qualsiasi posizione tattica degli avversari senza modificare la natura della squadra”. Su Mertens, Spalletti aggiunge: “Mertens sarà sicuramente della partita, dall’inizio oppure a gara in corso. Zielinski invece non giocherà in Europa League“.

Osimhen non sarà titolare in Napoli-Legia Varsavia di Europa League: “Ci sono giocatori che hanno muscoli differenti, diversi da altri. I giocatori di colore hanno spesso queste potenzialità” dice Spalletti che aggiunge: “Osimhen è uno di questi. La stessa cosa vale per Koulibaly. Ecco perché loro giocano sempre“. Anche il nigeriano, però, deve recuperare e quindi il tecnico fa sapere che Osimhen “non sarà titolare con il Legia Varsavia“. A questo punto potrebbe giocare Mertens come punta centrale ed Elmas come trequartista.

Restando sempre sui singoli, Spalletti chiude il caso Lozano: “Durante la gara con il Torino ho dovuto sostituire Lozano per chiudere la partita in maniera diversa. Ha giocato una grande mezz’ora. Nello spogliatoio era dispiaciuto e lo capisco perfettamente. Ma ha avuto una grande reazione e si è allenato molto bene. Con le cinque sostituzioni posso sostituire un calciatore che avevo inserito durante il match, ovviamente gli spiego il motivo per cui l’ho fatto. Lozano è stato sostituito col Torino perché in quel momento avevo bisogno di fisicità“.

In chiusura si parla di Insigne dopo il rigore sbagliato con il Torino: “Il capitano è sereno e sa perfettamente che i rigori si possono anche sbagliare“. Spalletti conferma che Insigne sarà ancora rigorista: “Cambiare il tiratore dei calci di rigore non ci dà la certezza di fare gol. Insigne ha sempre dimostrato che bisogna reagire“.