Napoli-Legia Varsavia: emergenza terzini, Mario Rui squalificato c’è Zanoli

Napoli-Legia Varsavia senza Mario Rui e con Alessandro Zanoli titolari. Questa la mossa di Luciano Spalletti per l’Europa League. Il tecnico del Napoli deve fronteggiare l’emergenza terzini, dato che Mario Rui è squalificato e Faouzi Ghoulam non è inserito in lista Uefa. Inoltre anche Malcuit è reduce da un infortunio e quindi il Napoli è in piena emergenza terzini. In pratica Ci sono solo due giocatori di ruolo: Di Lorenzo e Zanoli, due esterni che giocavano sulla fascia destra della difesa. Quindi uno dei due deve inevitabilmente adattarsi. Secondo Corriere dello Sport nel Napoli col Legia Varsavia gioca Zanoli al posto di Mario Rui e non Di Lorenzo. A questo punto aumentano ancora di più i dubbi su Juan Jesus, giocatore arrivato in azzurro per tamponare anche la falla sulla sinistra. Il brasiliano ex Roma no è un terzino di ruolo, ma è stato preso perché può fare anche l’esterno mancino.

Zanoli: titolare in Europa League

“Mi garba anche Alessandro”. Mario Rui è squalificato, Ghoulam è fuori lista e l’allenatore ha deciso che con il Legia toccherà a Zanoli giocare a sinistra. Alessandro, sì, un terzino destro che dovrà recitare da mancino alla sua prima assoluta in Europa. Problemi? Macché, al massimo emozione: titolare al Maradona per una notte internazionale di coppa. Cose da grandi.

Cosi scrive Corriere dello Sport su Napoli-Legia Varsavia che vedrà Zanoli titolare al posto di Mario Rui. Chance dal primo minuto anche per Lozano che aveva preso male la sostituzione con il Torino. Il messicano potrà giocare dal primo minuto, così come Osimhen ed Insigne, il capitano che resta punto fermo per Spalletti. Qualche variazione potrebbe esserci anche a centrocampo con Demme che scalpita per giocare dal primo minuto. Il tedesco potrebbe prendere il posto di Anguissa che fino ad ora ha giocato praticamente sempre. Quasi scontato anche Elmas titolare al posto di Zielinski che ha avuto un problema fisico in allenamento.