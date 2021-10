PRIMA PAGINA CORRIERE – Arbitri e Var, una disfatta. L’Aia non ferma Orsato

La prima pagina del Corriere dello Sport del 19 Ottobre si sofferma sul caso Orsato

Corriere dello Sport Prima Pagina del 19 Ottobre 2021- Edicola. Tanti gli argomenti trattati dal quotidiano sportivo nella prima pagina, cominciando ovviamente dalle notizie di calciomercato alle news di calcio sino a tutti gli altri sport.

“Arbitri e var una disfatta. L’Aia non ferma Orsato ma ammette è un errore” è il titolo dell’edizione odierna del Corriere dello Sport che parla degli ultimi casi arbitrali. Nella fotonotizia spazio al ko della Fiorentina contro il Venezia. In taglio basso, invece, gli impegni di Inter e Milan in Champions contro Sheriff e Porto

