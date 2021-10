Zazzaroni: “Insigne non deve più calciare i rigori”

Ivan Zazzaroni giornalista e direttore del Corriere dello Sport parla del Napoli e degli errori dal dischetto di Lorenzo Insigne. Spalletti al termine della partita ha detto che il prossimo rigore lo calcerà ancora Insigne, ma Zazzaroni ha una idea diversa: “Secondo me i rigori non li deve più calciare Insigne. Anche perché gli errori dal dischetto condizionano negativamente le sue partite, come avvenuto contro il Toro“. La vittoria con il Torino è arrivata comunque, grazie a due calciatori: “Contro il Torino mi è piaciuta la determinazione degli azzurri. Oltre a Osimhen, mi è piaciuto tantissimo Fabián Ruiz, non ha sbagliato un pallone“.

Zazzaroni: “Orsato arrogante”

Il giornalista ha parlato anche degli errori di Orsato in Juventus-Roma. “È stato disastroso, ma l’errore più grave è stata l’assurda spiegazione data a Cristante, il che denota arroganza e scarsa lucidità da parte sua. Orsato va fermato? Credo sia giusto dargli un po’ di riposo. Quando sbaglia, lo fa sempre in modo clamoroso. La Juve è in ripresa? Allegri ha capito che al momento la sua squadra si regge su Danilo e Chiellini e quindi sta preparando partite difensive per poi sfruttare gli errori degli avversari” conclude Zazzaroni.