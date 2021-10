Juve-Roma: audio choc di Orsato: “Se sbagli il rigore…”.

Daniele Orsato commette errori in Juve-Roma, pizzicato il suo audio con Cristante negli spogliatoi dello Stadium. “Su fallo da rigore non si da mai regola del vantaggio, ora non puoi dare la colpa a me che hai sbagliato il rigore” questo dice Orsato a Cristante nei spogliatoi prima che cominci il secondo tempo. Il riferimento è al rigore concesso alla Roma. Episodio che passato alla moviola si evidenziano i due errori di Orsato. Errori che salgono a tre, dato che non è assolutamente vero che il regolamento non prevede il vantaggio sul rigore.

L’audio di Orsato in Juve-Roma sta facendo infuriare i tifosi giallorossi che stanno alimentando polemiche sul web. Anche Fabio Caressa a Sky è intervenuto sull’episodio dicendo: “La spiegazione di Orsato è davvero shock, in pratica si è inventato una regola. E’ incredibile. Doveva aspettare la fine dell’azione e poi andare al Var. In questa giornata di campionato si sono visti tantissimi errori”. L’errore di Orsato sta facendo molto discutere. Anche Pistocchi si è lamentato di quanto accaduto sul terreno di gioco. Insomma Orsato dopo il caso Pjanic torna a fare parlare di se per un errore gravissimo. Nonostante tutto alla Domenica Sportiva durante le pagelle, sia Pecci che Tardelli hanno dato un 6,5 all’arbitro Orsato. Voti che sicuramente faranno molto discutere dato che il giudizio negativo sul direttore di gara di Juve-Roma è unanime.