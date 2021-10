Saccani: “Juve-Roma, Orsato sbaglia. Rigore andava ripetuto”

Orsato fischia un rigore in Juve-Roma ma commette un doppio errore secondo la moviola dell’ex arbitro Saccani. Sta facendo molto rumore il rigore concesso da Orsato in Juve-Roma per fallo su Mkhitaryan. Il direttore di gara non lascia proseguire l’azione e annulla il gol segnato da Abraham.

La moviola di Juve-Roma della Domenica Sportiva mette in evidenza che c’è un tocco di mano di Mkhitaryan e quindi il gol di Abraham sarebbe stato annullato. Resta il fatto che Orsato non aveva visto quel tocco e fischia il rigore senza dare il vantaggio. Questo è il primo errore di Orsato in Juve-Roma. Ma l’arbitro sbaglia due volte. L’ex arbitro Saccani dice: “Il rigore della Juve andava ripetuto perché Chiellini entra prima in area di rigore e anticipa Mancini che poteva calciare a rete sulla ribattuta“.