Assurdo in Juventus-Roma: Orsato fischia il rigore prima del gol di Abraham e ferma tutto

Juventus-Roma l’arbitro Orsato fischia un rigore per fallo su Mkhitaryan un attimo prima che Abraham calciasse in porta. Una decisione assurda quella del direttore di gara che decide di interrompere il gioco una frazione di secondo prima che il calciatore della Roma ribadisse in rete il pallone. Sarebbe bastato attendere pochissimo e far proseguire l’azione e la Roma avrebbe pareggiato. Invece Orsato è diventato protagonista di Juventus-Roma ed bloccato l’azione, fischiato il rigore per i giallorossi. Eppure oramai gli arbitri decidono sempre di far giocare, vedere come si sviluppa l’azione e poi eventualmente fischiare.

La decisione di Orsato ha inciso su Juventus-Roma dato che Veretout ha sbagliato il rigore, mentre Abraham aveva segnato un gol facilissimo portando la partita sul pareggio nel primo tempo. Non si capisce ancora perché Orsato abbia deciso di non concedere la norma del vantaggio.

Juventus-Roma: Orsato disastroso

Anche a Dazn sottolineano il disastro di Orsato. “L’arbitro è stato precipitoso e non doveva fischiare, avrebbe dovuto attendere che terminasse l’azione. Sbaglia anche il guardalinee che segnala il fuorigioco” fanno sapere gli esperti di Dazn. Ma le ombre su Orsato ed il Var non terminano qui, dato che anche il gol di Moise Kean in sembra essere in fuorigioco. Il tocco di Betancur mette Kean in fuorigioco. Non è la prima volta che Orsato viene travolto da uno ‘scandalo’ per una sua decisione. Come dimenticare la mancata espulsione di Pjanic in quella famosa sfida tra Juventus e Inter. Decisione quella di Orsato che ha interessato anche Le Iene. Una decisione assurda quella dell’arbitro che non sembra avere nessuna spiegazione. Nemmeno gli addetti ai lavori riescono a spiegarsi per quale motivo il direttore di gara abbia deciso di fischiare invece di attendere lo sviluppo dell’azione.