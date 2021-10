La risposta di Spalletti a Juric è da applausi. Poi dedica la vittoria ai tifosi del Napoli

Spalletti risponde a Juric durante la conferenza stampa post Napoli-Torino. Il tecnico azzurro dedica la vittoria ai tifosi del Napoli.

SPALLETTI RISPONDE A JURIC

Ha sofferto, rischiato, ma alla fine il Napoli ha vinto anche l’ottava gara di campionato in otto incontri. Punteggio pieno per gli azzurri dopo i primi due mesi di Serie A e fuga nei confronti dell’Inter, fermato dalla Lazio per la prima volta nel 2021/2022.

Stacco imperioso di Osimhen nella ripresa e tre punti essenziali in chiave Scudetto per il Napoli, che ha nuovamente conquistato le prime otto gare di campionato come ai tempi di Sarri. Ora i punti di distacco dall’Inter sono ben sette, due quelli dal Milan, vincente in rimonta contro il Verona.

Al termine della gara contro il Napoli, Spalletti si è detto ovviamente soddisfatto per l’ennesimo successo. Diverso invece l’umore di Juric che in conferenza stampa ha dichiarato:

“Abbiamo creato più occasioni del Napoli, non è stata assolutamente una gara di resistenza. Il rigore del Napoli arriva per una nostra ingenuità, noi abbiamo creato tanto e ci dispiace perché il gol di Osimhen arriva solo per uno sfortunato rimpallo. Ci dispiace per la sconfitta ma abbiamo fatto degli errori, non solo sul gol, ma anche in altre situazioni. Ora dobbiamo reagire subito”.

Immediata la risposta di Spalletti in conferenza stampa:

“Secondo me la vittoria non è sporca. La partita è stata complicata, ma siamo riusciti ad arrivare alla vittoria, lo meritavano i tifosi. La squadra è cresciuta molti in queste settimane, sia in termini tattici che di mentalità“.

Il tecnico del Napoli batte Juric anche sul piano della comunicazione, 2-0 e palla al centro. Ora sotto perchè non ci si può distrarre, il Napoli è atteso dalla Roma di Mourino, che scherzando ha già sfidato l’amico Spalletti.