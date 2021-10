Juric: “Torino meglio del Napoli, avute più occasioni”

Napoli-Torino vince 1-0 ma Ivan Juric sottolinea che la squadra granata ha avuto più occasioni rispetto a quella di Spalletti. Il tecnico del Toro arrivato a Napoli solo per cercare di portare a casa un pareggio decide di lasciare l’iniziativa agli azzurri. Lo salvano il rigore sbagliato da Insigne ed il palo di Lozano. Con il pullman parcheggiato davanti alla porta il tecnico del Toro spera di portare a casa un punto. Tanto che i suoi giocatori cercano di perdere secondi preziosi anche durante la partita quando si era sul risultato di parità. Alla fine gol di Osimhen zittisce Juric ed il Torino e manda il Napoli di nuovo al primo posto in classifica.

“Abbiamo creato più occasioni del Napoli, non è stata assolutamente una gara di resistenza. Il rigore del Napoli arriva per una nostra ingenuità, noi abbiamo creato tanto e ci dispiace perché il gol di Osimhen arriva solo per uno sfortunato rimpallo. Ci dispiace per la sconfitta ma abbiamo fatto degli errori, non solo sul gol, ma anche in altre situazioni. Ora dobbiamo reagire subito” ha detto Juric.

Ivan Juric al termine di Napoli-Torino a Dazn ha aggiunte: “Ci manca molto un finalizzatore. Aver perso Belotti è molto grave, ora lo abbiamo recuperato. Abbiamo giocatori forti e sappiamo che possiamo fare meglio di così. Puntiamo a recuperare anche qualche infortunato come Pjaca“.