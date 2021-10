Napoli-Torino, Osimhen: “Tre punti meritati. E’ strepitoso vincere qui. E’ stato il gol più importante della mia carriera”

Osimhen al termine di Napoli-Torino ha parlato ai microfoni di DAZN. L’attaccante del Napoli autore del gol vittoria manifesta tutta la sua gioia.

NAPOLI-TORINO: SUPER OSIMHEN

Osimhen regala i tre punti al Napoli e batte il Torino. Spalletti fa otto vittorie in otto giornate e riconquista la vetta della classifica, trascinati dal solito Victor Osimhen dopo un nuovo errore dal dischetto di Insigne. Il nove azzurro a fine gara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN:

“E’ strepitoso vincere, per tutti noi è un’atmosfera incredibile. Meritavamo di vincere, anche per le statistiche di oggi e in generale di tutta la stagione. Non è facile questo campionato, dobbiamo continuare così, senza fermarci.

Gol? Ho visto che la palla stava arrivando, dovevo anticiparla, poteva essere un’opportunità. E’ importante che i miei compagni mi parlino dalla panchina. Ero nervoso, loro continuavano a spingere da dietro e si faceva difficile. E’ stato il gol più importante della mia carriera perché era importante vincere e così abbiamo accolto i tifosi”.

Così Victor Osimhen, match-winner della sfida tra Napoli e Torino, ha commentato il successo casalingo della formazione degli azzurri contro i granata di Juric.

LE PAGELLE



Napoli-Torino, Osimhen è stato il migliore in campo. Delude Insigne:

NAPOLI (4-3-3): Ospina 7; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6, Koulibaly 6, Mario Rui 5,5; Anguissa 6,5, Fabian Ruiz 6, Zielinski 5 (71′ Elmas 6,5); Politano 5 (59′ Lozano 6; 89′ Juan Jesus sv), Osimhen 7,5, Insigne 4,5 (71′ Mertens 6,5). All. Spalletti.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 7; Djidji 6, Bremer 6,5, Rodriguez 5,5 (66′ Buongiorno 5,5); Singo 6,5, Lukic 6, Mandragora sv (8′ Kone 4,5; 89′ Warming sv), Aina 6; Linetty 6 (66′ Pobega 5), Brekalo 5,5; Sanabria 5,5 (66′ Belotti 5,5). All. Juric.