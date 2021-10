Insigne sbaglia il rigore, il gesto di Spalletti che infiamma il Maradona

Lorenzo Insigne ha sbagliato il rigore con il Torino, ma Luciano Spalletti ha voluto che lo stadio continuasse a sostenere il capitano del Napoli. Un gesto eloquente quello dell’allenatore del Napoli che dopo il rigore sbagliato da Insigne, ha applaudito. Le mani alzate del tecnico del Napoli erano rivolte ai tifosi sugli spalti che stavano rumoreggiando dopo che Insigne ha sbagliato il penalty.

Da grande uomo di spogliatoio Spalletti ha capito il momento e sa perfettamente che i rigori si possono anche sbagliare. Così mentre il pubblico del Maradona stava cominciando a lamentarsi ha fatto segno di applaudire e sostenere il capitano del Napoli. Dopo l’invito di Spalletti tutto lo stadio ha ricominciato ad applaudire ed invitare la squadra. Non è il primo rigore che sbaglia il numero 24 in questo campionato, inoltre Insigne è anche in scadenza di contratto e questo può diventare un boomerang a livello psicologico.